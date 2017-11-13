При мощном землетрясении в Иране пострадали 2500 человек

В Иране ликвидируют последствия мощного землетрясения. По последним данным, жертвами стихии стали уже 211 человек, и цифра постоянно меняется. При этом около 2,5 тыс. человек получили ранения. Эпицентр находился на западе страны, недалеко от границы с Ираком. Подземные толчки магнитудой 7,2 ощущали даже в Турции. Сейчас в пострадавших районах продолжается
поисково-спасательная операция. Там объявили трехдневный траур.
Такого разрушительного природного бедствия в этих местах не было давно. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака и затронуло десятки населенных пунктов. Многие жители крупных городов в это время были на работе или в торговых центрах. В первые секунды у многих началась паника, люди спешно покидали офисы, жилые дома и собирались на улице или на парковках.
Чтобы представить масштабы бедствия, достаточно знать, что толчки ощущались даже в Турции, Израиле и Кувейте. В Ираке, например, начало землетрясения зрители увидели во время прямого эфира одного из местных телеканалов. Основной удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно там наибольшие жертвы и разрушения.
Более 70 тысяч человек всего за несколько часов остались без крова. Сейчас они временно находятся в палаточных городках, которые для них разбили местные власти. Всех обеспечили едой и теплыми вещами. Чтобы успокоить людей, местные власти устроили городские трансляции молитв в мечетях.
Ночь на улице провели и жители крупных городов, опасавшиеся возвращаться в высотные здания. Больницы населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре землетрясения, переполнены — пришлось развернуть полевые госпитали. В наиболее пострадавших от стихии районах развернуты поисково-спасательные операции, туда направлены дополнительные подразделения экстренных служб. Число пострадавших, по данным властей, достигло 2500.
Чтобы представить масштабы бедствия, достаточно знать, что толчки ощущались даже в Турции, Израиле и Кувейте. В Ираке, например, начало землетрясения зрители увидели во время прямого эфира одного из местных телеканалов. Основной удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно там наибольшие жертвы и разрушения.
Более 70 тысяч человек всего за несколько часов остались без крова. Сейчас они временно находятся в палаточных городках, которые для них разбили местные власти. Всех обеспечили едой и теплыми вещами. Чтобы успокоить людей, местные власти устроили городские трансляции молитв в мечетях.
Ночь на улице провели и жители крупных городов, опасавшиеся возвращаться в высотные здания. Больницы населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре землетрясения, переполнены — пришлось развернуть полевые госпитали. В наиболее пострадавших от стихии районах развернуты поисково-спасательные операции, туда направлены дополнительные подразделения экстренных служб. Число пострадавших, по данным властей, достигло 2500.
Комментарии