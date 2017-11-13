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    Глава «Роснефти» повторно вызван в суд по делу Улюкаева

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Глава «Роснефти» повторно вызван в суд по делу Улюкаева

    Глава «Роснефти» повторно вызван в суд по делу Улюкаева

    Глава «Роснефти» повторно вызван в суд по делу Улюкаева
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Главу «Роснефти» Игоря Сечина снова вызвали в суд по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции.

    Замоскворецкий суд Москвы 15 ноября предпримет еще одну попытку выслушать показания главы нефтяной компании. Соответствующее ходатайство стороны защиты удовлетворила судья Лариса Семёнова.

    Лариса Семёнова, судья: «Направить в адрес Сечина повестку на заседание 15 ноября».

    Сечин, который должен был выступить в качестве ключевого свидетеля обвинения, в понедельник не явился по повестке в суд. Другой свидетель защиты, первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, пришел на заседание и рассказал об обстоятельствах приватизации «Башнефти» «Роснефтью», назвав ее «хорошей сделкой».

    Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики: «Отраслевая позиция в части приватизации касалась того, что компания, которая приобретет, должна развивать актив. Безусловно, „Роснефть“ является таким стратегом, который развивает компанию. Это хорошая сделка».

    смотретьНазвана дата заседания суда по делу Улюкаева с участием Сечина
    Названа дата заседания суда по делу Улюкаева с участием Сечина
    Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным по подозрению в вымогательстве взятки в 2 млн долларов у Сечина. Экс-министру предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», вины он не признал, однако заявил о готовности сотрудничать со следствием.

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