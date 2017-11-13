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Возвращение Мухтара

    Трамп заявил о дружбе с Дутерте

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    Трамп заявил о дружбе с Дутерте

    Трамп заявил о дружбе с Дутерте

    Трамп заявил о дружбе с Дутерте
  • Фото: Associated Press © 2017, Noel Celis

    • Президент США Дональд Трамп провел двусторонние переговоры с филиппинским коллегой Родриго Дутерте в рамках саммита АСЕАН, проходящего в Маниле.

    По информации телеканала ABS-CBN, в ходе переговоров лидеры двух стран обсуждали жесткую кампанию Дутерте по борьбе с наркотиками и наркоторговцами, однако вопрос о правах человека в ходе встречи не поднимался.

    В ходе беседы Дональд Трамп подчеркнул, что, в отличие от администрации предыдущего президента США, он всегда был другом Дутерте и его команды. А между США и Филиппинами, по словам Трампа, «всегда были отличные отношения».

    Дональд Трамп, президент США: «Мне было очень приятно находиться здесь. Погода всегда хорошая».


    Ранее Дутерте также называл Трампа своим другом.

    Визит Трампа на Филиппины продлится до 14 ноября. В Маниле американского президента встретили акциями протеста и сожгли его чучело.

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