Трамп заявил о дружбе с Дутерте

Президент США Дональд Трамп провел двусторонние переговоры с филиппинским коллегой Родриго Дутерте в рамках саммита АСЕАН, проходящего в Маниле.
По информации телеканала ABS-CBN, в ходе переговоров лидеры двух стран обсуждали жесткую кампанию Дутерте по борьбе с наркотиками и наркоторговцами, однако вопрос о правах человека в ходе встречи не поднимался.
В ходе беседы Дональд Трамп подчеркнул, что, в отличие от администрации предыдущего президента США, он всегда был другом Дутерте и его команды. А между США и Филиппинами, по словам Трампа, «всегда были отличные отношения».
Дональд Трамп, президент США: «Мне было очень приятно находиться здесь. Погода всегда хорошая».
Ранее Дутерте также называл Трампа своим другом.
Визит Трампа на Филиппины продлится до 14 ноября. В Маниле американского президента встретили акциями протеста и сожгли его чучело.
В ходе беседы Дональд Трамп подчеркнул, что, в отличие от администрации предыдущего президента США, он всегда был другом Дутерте и его команды. А между США и Филиппинами, по словам Трампа, «всегда были отличные отношения».
Дональд Трамп, президент США: «Мне было очень приятно находиться здесь. Погода всегда хорошая».
Roque: Human rights issue was not brought up during Duterte-Trump meeting, but the Filipino leader discussed his war on drugs with Trump | @dgplacido #ASEAN2017— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 13, 2017
Ранее Дутерте также называл Трампа своим другом.
Визит Трампа на Филиппины продлится до 14 ноября. В Маниле американского президента встретили акциями протеста и сожгли его чучело.
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