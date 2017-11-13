Медведев на саммите АСЕАН оценил нынешнее состояние мировой экономики

В Маниле открылся
31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Россию на нем представляет Дмитрий Медведев. Он прибыл на Филиппины накануне.
Премьер-министр провел ряд двусторонних встреч и выступил на пленарном заседании. В своей речи глава российского правительства оценил нынешнее состояние мировой экономики.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Несмотря на бурное развитие электронной коммерции, цифровых технологий, международное регулирование мировой торговли существует в прежних рамках, в прежней парадигме 40-летней давности. Сохраняется и нестабильность сырьевых рынков, растет корпоративная и государственная задолженность, все чаще используются методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме этого, сталкиваются и со специфическими вызовами. Многие ресурсы экономического роста, которые еще недавно успешно использовались, сегодня уже не дают такой отдачи. Сегодня трудно развиваться, опираясь только на дешевую рабочую силу, низкие цены на сырье, и все это принципиально новая парадигма развития».
Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия готова активно участвовать в новых проектах АСЕАН и предоставлять своим партнерам возможности национальной инфраструктуры, в частности, аэропорты, железные дороги и высокоскоростные каналы связи. Премьер также отметил огромный потенциал Северного морского пути.
Кроме Дмитрия Медведева, гостями саммита стали президент США, премьер Госсовета Китая, главы правительств Японии, Канады и Индии, генеральный секретарь ООН и другие известные политики.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Несмотря на бурное развитие электронной коммерции, цифровых технологий, международное регулирование мировой торговли существует в прежних рамках, в прежней парадигме 40-летней давности. Сохраняется и нестабильность сырьевых рынков, растет корпоративная и государственная задолженность, все чаще используются методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме этого, сталкиваются и со специфическими вызовами. Многие ресурсы экономического роста, которые еще недавно успешно использовались, сегодня уже не дают такой отдачи. Сегодня трудно развиваться, опираясь только на дешевую рабочую силу, низкие цены на сырье, и все это принципиально новая парадигма развития».
Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия готова активно участвовать в новых проектах АСЕАН и предоставлять своим партнерам возможности национальной инфраструктуры, в частности, аэропорты, железные дороги и высокоскоростные каналы связи. Премьер также отметил огромный потенциал Северного морского пути.
Кроме Дмитрия Медведева, гостями саммита стали президент США, премьер Госсовета Китая, главы правительств Японии, Канады и Индии, генеральный секретарь ООН и другие известные политики.
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