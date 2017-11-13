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    Медведев на саммите АСЕАН оценил нынешнее состояние мировой экономики. АСЕАН, Медведев, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев на саммите АСЕАН оценил нынешнее состояние мировой экономики

    Медведев на саммите АСЕАН оценил нынешнее состояние мировой экономики

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    • Фото: РИА Новости, Дмитрий Астахов
    Медведев на саммите АСЕАН оценил нынешнее состояние мировой экономики

    Медведев на саммите АСЕАН оценил нынешнее состояние мировой экономики

    Медведев на саммите АСЕАН оценил нынешнее состояние мировой экономики
    • Фото: РИА Новости, Дмитрий Астахов

      • В Маниле открылся 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Россию на нем представляет Дмитрий Медведев. Он прибыл на Филиппины накануне.

      Премьер-министр провел ряд двусторонних встреч и выступил на пленарном заседании. В своей речи глава российского правительства оценил нынешнее состояние мировой экономики.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Несмотря на бурное развитие электронной коммерции, цифровых технологий, международное регулирование мировой торговли существует в прежних рамках, в прежней парадигме 40-летней давности. Сохраняется и нестабильность сырьевых рынков, растет корпоративная и государственная задолженность, все чаще используются методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы.

      Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме этого, сталкиваются и со специфическими вызовами. Многие ресурсы экономического роста, которые еще недавно успешно использовались, сегодня уже не дают такой отдачи. Сегодня трудно развиваться, опираясь только на дешевую рабочую силу, низкие цены на сырье, и все это принципиально новая парадигма развития».

      Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия готова активно участвовать в новых проектах АСЕАН и предоставлять своим партнерам возможности национальной инфраструктуры, в частности, аэропорты, железные дороги и высокоскоростные каналы связи. Премьер также отметил огромный потенциал Северного морского пути.

      Кроме Дмитрия Медведева, гостями саммита стали президент США, премьер Госсовета Китая, главы правительств Японии, Канады и Индии, генеральный секретарь ООН и другие известные политики.

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