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    Дамаск потребовал остановить «чудовищные преступления» коалиции США

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    Дамаск потребовал остановить «чудовищные преступления» коалиции США

    Дамаск потребовал остановить «чудовищные преступления» коалиции США

    Дамаск потребовал остановить «чудовищные преступления» коалиции США
  • Фото: Associated Press © 2017

    • МИД Сирии направил письма Совбезу и генеральному секретарю ООН с призывом остановить возглавляемую США коалицию.

    В Дамаске обратили внимание на то, что мирные сирийцы гибнут при авиаударах коалиции США, и потребовали остановить «чудовищные преступления» в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка.

    МИД Сирии: «Правительство Сирии призывает СБ ООН немедленно остановить чудовищные преступления этой незаконной коалиции в отношении невинных гражданских и принять меры, чтобы предотвратить большие преступления в отношении сирийского народа и суверенитета Сирии».

    Также в письме МИД говорится, что действия коалиции направлены на то, чтобы помешать сирийской армии и ее союзникам одержать победу над запрещенным «Исламским государство», передает РИА Новости.

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