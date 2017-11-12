Дамаск потребовал остановить «чудовищные преступления» коалиции США

МИД Сирии направил письма Совбезу и генеральному секретарю ООН с призывом остановить возглавляемую США коалицию.
В Дамаске обратили внимание на то, что мирные сирийцы гибнут при авиаударах коалиции США, и потребовали остановить «чудовищные преступления» в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка.
МИД Сирии: «Правительство Сирии призывает СБ ООН немедленно остановить чудовищные преступления этой незаконной коалиции в отношении невинных гражданских и принять меры, чтобы предотвратить большие преступления в отношении сирийского народа и суверенитета Сирии».
Также в письме МИД говорится, что действия коалиции направлены на то, чтобы помешать сирийской армии и ее союзникам одержать победу над запрещенным «Исламским государство», передает РИА Новости.
МИД Сирии: «Правительство Сирии призывает СБ ООН немедленно остановить чудовищные преступления этой незаконной коалиции в отношении невинных гражданских и принять меры, чтобы предотвратить большие преступления в отношении сирийского народа и суверенитета Сирии».
Также в письме МИД говорится, что действия коалиции направлены на то, чтобы помешать сирийской армии и ее союзникам одержать победу над запрещенным «Исламским государство», передает РИА Новости.
Комментарии