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    Коалиция США в Сирии нанесла удары с применением белого фосфора

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    Коалиция США в Сирии нанесла удары с применением белого фосфора

    Коалиция США в Сирии нанесла удары с применением белого фосфора

    Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением белого фосфора.

    Атаке подвергся район ас-Суар на северо-востоке региона. В результате ударов погибли три человека, еще пятеро ранены, сообщает агентство SANA со ссылкой на жителей и СМИ.

    Из сообщения агентства: «Источники сообщили, что атака привела к гибели троих мирных жителей и ранению пятерых. Также нанесен значительный материальный ущерб общественным и частным владениям».

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