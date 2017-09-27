Коалиция США в Сирии нанесла удары с применением белого фосфора

Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары в сирийской провинции
Дейр-эз-Зор с применением белого фосфора.
Атаке подвергся район ас-Суар на северо-востоке региона. В результате ударов погибли три человека, еще пятеро ранены, сообщает агентство SANA со ссылкой на жителей и СМИ.
Из сообщения агентства: «Источники сообщили, что атака привела к гибели троих мирных жителей и ранению пятерых. Также нанесен значительный материальный ущерб общественным и частным владениям».
Из сообщения агентства: «Источники сообщили, что атака привела к гибели троих мирных жителей и ранению пятерых. Также нанесен значительный материальный ущерб общественным и частным владениям».
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