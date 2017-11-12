Балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве

Бывший балетмейстер и солист Большого театра Станислав Власов умер на
85-м году жизни.
Артист скончался сегодня утром в Москве. О смерти Власова сообщила его супруга.
Ранее Власов проходил лечение на Кипре, а позднее был перевезен в Москву. Возвращению балетмейстера, нуждающегося в срочной медицинской помощи, содействовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
А на минувшей неделе балетмейстер, который находился в стабильно тяжелом состоянии, был госпитализирован в отделение реанимации Первого медицинского университета им. Сеченова. Как отмечает РИА Новости, врачи сделали все возможное, но спасти артиста не смогли.
Дата прощания и похорон станет известна позже.
Станислав Власов служил в Большом театре с 1951 года по 1971 год. Танцевал главные партии в балетах «Вальпургиева ночь», «Пламя Парижа», «Ромео и Джульетта», «Жар-Птица» и «Красный мак». Также работал как хореограф над возобновлением балетов Михаила Фокина «Жар-Птица», «Петрушка», «Синяя Борода» в Большом театре.
Ранее Власов проходил лечение на Кипре, а позднее был перевезен в Москву. Возвращению балетмейстера, нуждающегося в срочной медицинской помощи, содействовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
А на минувшей неделе балетмейстер, который находился в стабильно тяжелом состоянии, был госпитализирован в отделение реанимации Первого медицинского университета им. Сеченова. Как отмечает РИА Новости, врачи сделали все возможное, но спасти артиста не смогли.
Дата прощания и похорон станет известна позже.
Станислав Власов служил в Большом театре с 1951 года по 1971 год. Танцевал главные партии в балетах «Вальпургиева ночь», «Пламя Парижа», «Ромео и Джульетта», «Жар-Птица» и «Красный мак». Также работал как хореограф над возобновлением балетов Михаила Фокина «Жар-Птица», «Петрушка», «Синяя Борода» в Большом театре.
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