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Новые русские сенсации

    Балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве

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    • Фото: Христофоров Валерий / ТАСС
    Балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве

    Балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве

    Балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве
  • Фото: Христофоров Валерий / ТАСС

    • Бывший балетмейстер и солист Большого театра Станислав Власов умер на 85-м году жизни.

    Артист скончался сегодня утром в Москве. О смерти Власова сообщила его супруга.

    Ранее Власов проходил лечение на Кипре, а позднее был перевезен в Москву. Возвращению балетмейстера, нуждающегося в срочной медицинской помощи, содействовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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    Жена балетмейстера Власова ищет мошенников, нажившихся на болезни ее супруга
    А на минувшей неделе балетмейстер, который находился в стабильно тяжелом состоянии, был госпитализирован в отделение реанимации Первого медицинского университета им. Сеченова. Как отмечает РИА Новости, врачи сделали все возможное, но спасти артиста не смогли.

    Дата прощания и похорон станет известна позже.

    Станислав Власов служил в Большом театре с 1951 года по 1971 год. Танцевал главные партии в балетах «Вальпургиева ночь», «Пламя Парижа», «Ромео и Джульетта», «Жар-Птица» и «Красный мак». Также работал как хореограф над возобновлением балетов Михаила Фокина «Жар-Птица», «Петрушка», «Синяя Борода» в Большом театре.

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