Стекло, пластик или дерево: какие разделочные доски самые безопасные

Многие хозяйки отказываются от обычных деревянных разделочных досок и предпочитают гибкие пластиковые, которые легко моются, в том числе при высокой температуре в машине, и быстро сохнут. Создается впечатление, что они не станут рассадником паразитов из мяса или еще
какой-нибудь заразы.
Дерево, и пластик, и стекло — самые популярные материалы для разделочных досок. Со досок всех видов специалисты взяли смывы и отправили в лабораторию, а также выяснили, при работе с какими поверхностями особенно сильно тупятся ножи. Оказалось, ножам сильно вредит стекло, к тому же по нему скользит лезвие, а это небезопасно для пальцев. Дерево и пластик показали себя гораздо лучше, зато на них остаются бороздки, которые становятся рассадником микробов.
Проблема не только в бактериях, но и в паразитах, например, в рыбах карповых пород встречаются невидимые глазу метацеркарии, которые потом поселяются в печени человека и вызывают очень неприятную болезнь — описторхоз.
Исследование показало, что смывы с пластиковых, стеклянных и деревянных досок содержат бактерии группы кишечной палочки. Пластик, который вроде бы легко мыть, оказался таким же грязным, как дерево. Доски с антибактериальным покрытием и стеклянные — самые безопасные. Через сутки на них не нашлось патогенных микроорганизмов. В состав антибактериальных досок входят антисептические и противогрибковые агенты, например, триклозан.
Впрочем, и пластиковые доски несложно обезопасить. Специалисты советуют после мытья обдавать их кипятком, а лучше вообще класть в посудомоечную машину — это самый надежный способ. Деревянные интенсивного мытья не любят, так как набухают и трескаются, но полностью отказываться от них не надо, просто нужно выбрать правильную породу дерева. Лучше всего для этого подходят дуб, ель, сосна и бук, но и они нуждаются в грамотном уходе.
Чтобы деревянные доски служили дольше, их надо обрабатывать минеральным маслом, но ни в коем случае не растительным, от которого поверхность чернеет. Как выяснила программа «Чудо техники», самый проверенный и испробованный способ пропитки — это вазелиновое масло, смешанное с пчелиным воском.
Проблема не только в бактериях, но и в паразитах, например, в рыбах карповых пород встречаются невидимые глазу метацеркарии, которые потом поселяются в печени человека и вызывают очень неприятную болезнь — описторхоз.
Исследование показало, что смывы с пластиковых, стеклянных и деревянных досок содержат бактерии группы кишечной палочки. Пластик, который вроде бы легко мыть, оказался таким же грязным, как дерево. Доски с антибактериальным покрытием и стеклянные — самые безопасные. Через сутки на них не нашлось патогенных микроорганизмов. В состав антибактериальных досок входят антисептические и противогрибковые агенты, например, триклозан.
Впрочем, и пластиковые доски несложно обезопасить. Специалисты советуют после мытья обдавать их кипятком, а лучше вообще класть в посудомоечную машину — это самый надежный способ. Деревянные интенсивного мытья не любят, так как набухают и трескаются, но полностью отказываться от них не надо, просто нужно выбрать правильную породу дерева. Лучше всего для этого подходят дуб, ель, сосна и бук, но и они нуждаются в грамотном уходе.
Чтобы деревянные доски служили дольше, их надо обрабатывать минеральным маслом, но ни в коем случае не растительным, от которого поверхность чернеет. Как выяснила программа «Чудо техники», самый проверенный и испробованный способ пропитки — это вазелиновое масло, смешанное с пчелиным воском.
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