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    Фигурист Воронов одержал победу на этапе Гран-при в Осаке

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    • Фото: РИА Новости, Нина Зотина
    Фигурист Воронов одержал победу на этапе <nobr>Гран-при</nobr> в Осаке

    Фигурист Воронов одержал победу на этапе Гран-при в Осаке

    Фигурист Воронов одержал победу на этапе <nobr>Гран-при</nobr> в Осаке
  • Фото: РИА Новости, Нина Зотина

    • Российский фигурист Сергей Воронов стал победителем этапа серии Гран-при, который проходит японской Осаке.

    Спортсмен, который лидировал после короткой программы, стал лучшим и в произвольной. В сумме Воронов набрал 271,12 балла.

    Отметим, что сегодняшняя победа стала для 30-летнего фигуриста первой на этапах Гран-при в карьере.

    Второе место занял Адам Риппон из США. А замкнул тройку израильтянин Алексей Быченко.

    Ранее сегодня победу в Осаке отпраздновала Евгения Медведева. Кроме того, бронзу завоевала еще одна россиянка Полина Цурская.

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