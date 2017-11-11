Фигурист Воронов одержал победу на этапе Гран-при в Осаке

Российский фигурист Сергей Воронов стал победителем этапа серии
Гран-при, который проходит японской Осаке.
Спортсмен, который лидировал после короткой программы, стал лучшим и в произвольной. В сумме Воронов набрал 271,12 балла.
Отметим, что сегодняшняя победа стала для 30-летнего фигуриста первой на этапах Гран-при в карьере.
Второе место занял Адам Риппон из США. А замкнул тройку израильтянин Алексей Быченко.
Ранее сегодня победу в Осаке отпраздновала Евгения Медведева. Кроме того, бронзу завоевала еще одна россиянка Полина Цурская.
Отметим, что сегодняшняя победа стала для 30-летнего фигуриста первой на этапах Гран-при в карьере.
Второе место занял Адам Риппон из США. А замкнул тройку израильтянин Алексей Быченко.
Ранее сегодня победу в Осаке отпраздновала Евгения Медведева. Кроме того, бронзу завоевала еще одна россиянка Полина Цурская.
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