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    Фигуристка Медведева стала лучшей на этапе Гран-при в Японии

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    • Фото: Reuters © 2017, Kim Kyung Hoon
    Фигуристка Медведева стала лучшей на этапе <nobr>Гран-при</nobr> в Японии

    Фигуристка Медведева стала лучшей на этапе Гран-при в Японии

    Фигуристка Медведева стала лучшей на этапе <nobr>Гран-при</nobr> в Японии
  • Фото: Reuters © 2017, Kim Kyung Hoon

    • Россиянка Евгения Медведева стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке.

    За произвольную программу 17-летняя фигуристка получила 144,40 балла. Это позволило ей занять первое место с итоговым результатом в 224,39 балла.

    Сегодняшний успех гарантировал двукратной чемпионке мира участие в финале Гран-при, который с 7 по 10 декабря пройдут в Нагое (Япония).

    Серебро досталось Каролине Костнер из Италии. Третье место же заняла еще одна россиянка Полина Цурская.

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