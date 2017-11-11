Фигуристка Медведева стала лучшей на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Евгения Медведева стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке.

За произвольную программу 17-летняя фигуристка получила 144,40 балла. Это позволило ей занять первое место с итоговым результатом в 224,39 балла.



Сегодняшний успех гарантировал двукратной чемпионке мира участие в финале Гран-при, который с 7 по 10 декабря пройдут в Нагое (Япония).



Серебро досталось Каролине Костнер из Италии. Третье место же заняла еще одна россиянка Полина Цурская.