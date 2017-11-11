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    Сода и загустители: производители делают сметану из крахмала и растительных жиров. еда, кулинария, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСода и загустители: производители делают сметану из крахмала и растительных жиров

    Сода и загустители: производители делают сметану из крахмала и растительных жиров

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    Сода и загустители: производители делают сметану из крахмала и растительных жиров

    Сода и загустители: производители делают сметану из крахмала и растительных жиров

    Сода и загустители: производители делают сметану из крахмала и растительных жиров

      Соус номер один в России — сметана. Доступный, полезный, вкусный и универсальный продукт. Куда до него заморским кетчупам! На ура идет и с супом, и с блинами, и к пельменям, и в салат. «Со сметаной и бабушкин лапоть съешь», — говорили в старину.

      Говорили также, что в хорошей сметане ложка стоит. Старинный лайфхак, правда, уже не работает, ведь густой и однородной консистенции можно легко добиться с помощью стабилизаторов и загустителей. Такие добавки в сметане обнаружены, хотя производители о них помалкивали.

      Пищевые технологи могут загустить все, что даже отдаленно не напоминает сметану. Стоит развести ложку в стакане теплой воды — появятся едва различимые глазу крупинки. Это говорит о том, что в составе продукта не только сливки и закваска, как должно быть. На упаковке с такой пародией на сметану не будет надписи «сметана», хотя на
      магазинном ценнике могут и написать. И стоять это будет на одном прилавке с качественным товаром.

      Производители 20-процентной сметаны добавляют в продукт соду, крахмал и пичкают вредными добавками. Этим грешат даже самые известные марки. Подробнее о качестве продуктов и уловках технологов смотрите в программе «НашПотребНадзор».

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