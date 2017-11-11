Путин и Трамп призвали все страны увеличить гуманитарную помощь Сирии

В совместном заявлении Путина и Трампа на саммите АТЭС говорится о гуманитарной помощи для Сирии.
Владимир Путин и Дональд Трамп призвали все страны увеличить оказание гуманитарной помощи Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении, одобренном лидерами двух стран по итогам краткого общения на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.
Из текста заявления: «Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев».
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что совместное заявление Путина и Трампа было заранее проработано российскими и американскими экспертами и согласовано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Короткая встреча «на ногах» между Трампом и Путиным состоялась во второй день саммита во Вьетнаме. Лидеры России и США быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования. Лица президентов при этом транслировались на большом экране в пресс-центре саммита: было видно, как они что-то оживленно обсуждают на ходу.
Из текста заявления: «Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев».
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что совместное заявление Путина и Трампа было заранее проработано российскими и американскими экспертами и согласовано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Короткая встреча «на ногах» между Трампом и Путиным состоялась во второй день саммита во Вьетнаме. Лидеры России и США быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования. Лица президентов при этом транслировались на большом экране в пресс-центре саммита: было видно, как они что-то оживленно обсуждают на ходу.
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