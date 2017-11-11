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    Путин и Трамп призвали все страны увеличить гуманитарную помощь Сирии

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    • Фото: Reuters © 2017, Jorge Silva
    Путин и Трамп призвали все страны увеличить гуманитарную помощь Сирии

    Путин и Трамп призвали все страны увеличить гуманитарную помощь Сирии

    Путин и Трамп призвали все страны увеличить гуманитарную помощь Сирии
  • Фото: Reuters © 2017, Jorge Silva

    • В совместном заявлении Путина и Трампа на саммите АТЭС говорится о гуманитарной помощи для Сирии.

    Владимир Путин и Дональд Трамп призвали все страны увеличить оказание гуманитарной помощи Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении, одобренном лидерами двух стран по итогам краткого общения на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Из текста заявления: «Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что совместное заявление Путина и Трампа было заранее проработано российскими и американскими экспертами и согласовано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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