Путин и Трамп обсудили Сирию в ходе короткого разговора на саммите

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате краткого общения в кулуарах на полях саммита АТЭС одобрили совместное заявление.
Заявление по Сирии была специально подготовлено к встрече лидеров России и США во Вьетнаме. Документ был проработан российскими и американскими экспертами и финально согласован главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Детали встречи Лаврова и Тиллерсона не раскрываются. Пока не известно также, о чем в ходе краткой встречи «на ногах» во второй день саммита — кроме согласования документа по Сирии — переговорили Путин и Трамп.
Они быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования лидеров экономик АТЭС. На видеозаписи, которая транслировалась в пресс-центре саммита, видно, как президенты что-то оживленно обсуждают на ходу.
Детали встречи Лаврова и Тиллерсона не раскрываются. Пока не известно также, о чем в ходе краткой встречи «на ногах» во второй день саммита — кроме согласования документа по Сирии — переговорили Путин и Трамп.
Они быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования лидеров экономик АТЭС. На видеозаписи, которая транслировалась в пресс-центре саммита, видно, как президенты что-то оживленно обсуждают на ходу.
Комментарии