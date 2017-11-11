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    Путин и Трамп обсудили Сирию в ходе короткого разговора на саммите. АТЭС, Вьетнам, Путин, Трамп Дональд, визиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Трамп обсудили Сирию в ходе короткого разговора на саммите

    Путин и Трамп обсудили Сирию в ходе короткого разговора на саммите

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    Путин и Трамп обсудили Сирию в ходе короткого разговора на саммите

    Путин и Трамп обсудили Сирию в ходе короткого разговора на саммите

    Путин и Трамп обсудили Сирию в ходе короткого разговора на саммите

      Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате краткого общения в кулуарах на полях саммита АТЭС одобрили совместное заявление.

      Заявление по Сирии была специально подготовлено к встрече лидеров России и США во Вьетнаме. Документ был проработан российскими и американскими экспертами и финально согласован главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Детали встречи Лаврова и Тиллерсона не раскрываются. Пока не известно также, о чем в ходе краткой встречи «на ногах» во второй день саммита — кроме согласования документа по Сирии — переговорили Путин и Трамп.

      смотретьПутин и Трамп пообщались «на ногах»
      Путин и Трамп пообщались «на ногах»
      Они быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования лидеров экономик АТЭС. На видеозаписи, которая транслировалась в пресс-центре саммита, видно, как президенты что-то оживленно обсуждают на ходу.

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