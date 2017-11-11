Во второй день саммита АТЭС Путин и Трамп пообщались «на ногах»

Президенты России и США пообщались во время церемонии фотографирования во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме.
Как передает РИА Новости, Владимир Путин и Дональд Трамп прибыли к конференц-центру гостиницы Intercontinental для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС. Сообщается, что президенты России и США вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе. Днем ранее глава Белого дома и российский лидер уже виделись на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием.
Сегодня — главный и итоговый саммита АТЭС. Участники форума обсудят перспективы мировой экономики с директором — распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
На рабочем завтраке гости обсудят формирование азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли и возможное расширение состава участников АТЭС. Путин в своем выступлении, как ожидается, затронет темы интеграционных процессов в регионе, расширения взаимодействия АТЭС с Евразийским экономическим союзом, а также вопрос координации усилий в рамках АТЭС по противодействию международному терроризму.
По окончании саммита лидеры утвердят совместную декларацию, в которой дадут оценку текущей региональной и мировой экономической ситуации, согласуют подходы в дальнейшем развитии сотрудничества, а также представят некоторые задачи АТЭС на следующий год.
Сегодня — главный и итоговый саммита АТЭС. Участники форума обсудят перспективы мировой экономики с директором — распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
На рабочем завтраке гости обсудят формирование азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли и возможное расширение состава участников АТЭС. Путин в своем выступлении, как ожидается, затронет темы интеграционных процессов в регионе, расширения взаимодействия АТЭС с Евразийским экономическим союзом, а также вопрос координации усилий в рамках АТЭС по противодействию международному терроризму.
По окончании саммита лидеры утвердят совместную декларацию, в которой дадут оценку текущей региональной и мировой экономической ситуации, согласуют подходы в дальнейшем развитии сотрудничества, а также представят некоторые задачи АТЭС на следующий год.
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