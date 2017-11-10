Посольство РФ ответило на заявления испанских СМИ о «руке Москвы» в Каталонии

Российские дипломаты прокомментировали заявления испанской прессы о «русских хакерах», якобы помогающих властям Каталонии.
Испанскую прессу в посольстве РФ в Мадриде обвинили в попытке «раздуть пузырь» о якобы «руке России» в Каталонии.
Посольство РФ в Мадриде: «Не перестает изумлять, что некоторые испанские СМИ раздувают пузырь о якобы „руке России“ в Каталонии и не помогают читателю увидеть истинное происхождение и возможные пути решения проблем в этом автономном сообществе».
При этом в посольстве отметили, что в России, как и в Испании, СМИ могут свободно формулировать собственное мнение, однако российская журналистская культура не позволяет распространять фальшивые новости.
Отметим, что ранее некоторые испанские СМИ сообщили, что русские хакеры якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме.
Посольство РФ в Мадриде: «Не перестает изумлять, что некоторые испанские СМИ раздувают пузырь о якобы „руке России“ в Каталонии и не помогают читателю увидеть истинное происхождение и возможные пути решения проблем в этом автономном сообществе».
При этом в посольстве отметили, что в России, как и в Испании, СМИ могут свободно формулировать собственное мнение, однако российская журналистская культура не позволяет распространять фальшивые новости.
Отметим, что ранее некоторые испанские СМИ сообщили, что русские хакеры якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме.
Комментарии