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    Посольство РФ ответило на заявления испанских СМИ о «руке Москвы» в Каталонии

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    • Фото: spain.mid.ru
    Посольство РФ ответило на заявления испанских СМИ о «руке Москвы» в Каталонии

    Посольство РФ ответило на заявления испанских СМИ о «руке Москвы» в Каталонии

    Посольство РФ ответило на заявления испанских СМИ о «руке Москвы» в Каталонии
  • Фото: spain.mid.ru

    • Российские дипломаты прокомментировали заявления испанской прессы о «русских хакерах», якобы помогающих властям Каталонии.

    Испанскую прессу в посольстве РФ в Мадриде обвинили в попытке «раздуть пузырь» о якобы «руке России» в Каталонии.

    Посольство РФ в Мадриде: «Не перестает изумлять, что некоторые испанские СМИ раздувают пузырь о якобы „руке России“ в Каталонии и не помогают читателю увидеть истинное происхождение и возможные пути решения проблем в этом автономном сообществе».

    При этом в посольстве отметили, что в России, как и в Испании, СМИ могут свободно формулировать собственное мнение, однако российская журналистская культура не позволяет распространять фальшивые новости.

    смотретьИспанская пресса нашла «русский след» в подготовке референдума в Каталонии
    Испанская пресса нашла «русский след» в подготовке референдума в Каталонии
    Отметим, что ранее некоторые испанские СМИ сообщили, что русские хакеры якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме.

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