Испанская пресса нашла «русский след» в подготовке референдума в Каталонии

В Испании накаляются страсти в преддверии референдума о самоопределении Каталонии.
В Барселоне проходит новый массовый митинг. На улицах собрались тысячи человек. Участники акции принесли с собой флаги Каталонии и плакаты с надписью «Демократия». В последние дни демонстрации стали едва ли не ежедневными. Их устраивают сторонники и противники независимости. Требование у них одно — провести референдум.
Этому активно противостоит Мадрид, который грозит наказанием организаторам голосования. В регион отправили дополнительные силы полиции. Мэров каталонских городов подвергли допросам. Кроме того, под охрану взяли урны, чтобы их не использовали на референдуме.
Голосование, напомним, назначено на 1 октября. СМИ активно начали искать источники внешнего влияния и, как водится, нашли. Неудивительно, речь опять зашла о российских хакерах. Якобы киберхулиганы, находящиеся на территории России, помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме. С таким утверждением выступила газета El Pais со ссылкой на гражданскую гвардию Испании.
Этому активно противостоит Мадрид, который грозит наказанием организаторам голосования. В регион отправили дополнительные силы полиции. Мэров каталонских городов подвергли допросам. Кроме того, под охрану взяли урны, чтобы их не использовали на референдуме.
Голосование, напомним, назначено на 1 октября. СМИ активно начали искать источники внешнего влияния и, как водится, нашли. Неудивительно, речь опять зашла о российских хакерах. Якобы киберхулиганы, находящиеся на территории России, помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме. С таким утверждением выступила газета El Pais со ссылкой на гражданскую гвардию Испании.
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