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    В районе строящегося Крымского моста увеличилась популяция дельфинов. Крым, дельфины, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ районе строящегося Крымского моста увеличилась популяция дельфинов

    В районе строящегося Крымского моста увеличилась популяция дельфинов

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    В районе строящегося Крымского моста увеличилась популяция дельфинов

    В районе строящегося Крымского моста увеличилась популяция дельфинов

    В районе строящегося Крымского моста увеличилась популяция дельфинов

      Ученые отправились в новый рейд по программе экологического сопровождения строительства моста через Керченский пролив.

      Биологи проверяют, как себя чувствует фауна — рыбы и птицы. Особое внимание специалисты уделяют дельфинам, которые в преддверии зимы активнее всего охотятся.

      Эксперты зафиксировали рост численности морских млекопитающих в Керченском проливе. Это объясняют улучшением условий охоты в районе стройки. На сваях сооружения бурно растут водоросли, которыми питаются стаи рыб, и эти самые рыбы привлекают дельфинов.
      Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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