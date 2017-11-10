В районе строящегося Крымского моста увеличилась популяция дельфинов

Ученые отправились в новый рейд по программе экологического сопровождения строительства моста через Керченский пролив.
Биологи проверяют, как себя чувствует фауна — рыбы и птицы. Особое внимание специалисты уделяют дельфинам, которые в преддверии зимы активнее всего охотятся.
Эксперты зафиксировали рост численности морских млекопитающих в Керченском проливе. Это объясняют улучшением условий охоты в районе стройки. На сваях сооружения бурно растут водоросли, которыми питаются стаи рыб, и эти самые рыбы привлекают дельфинов.
Эксперты зафиксировали рост численности морских млекопитающих в Керченском проливе. Это объясняют улучшением условий охоты в районе стройки. На сваях сооружения бурно растут водоросли, которыми питаются стаи рыб, и эти самые рыбы привлекают дельфинов.
Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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