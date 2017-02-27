У строящегося через Керченский пролив моста наблюдается наплыв дельфинов

Уникальное явление можно наблюдать на границе Черного и Азовского морей. В районе строительства моста в Крым резко возросло число дельфинов. В отдельные дни специалисты насчитывают в акватории больше тысячи особей.
Экологи объясняют происходящее так: на сваях моста появляются водоросли, это приводит к бурному росту популяции рыбы. Именно в ее поисках дельфины и приплывают все чаще в окрестности Керченской переправы.
В районе грандиозной стройки много делается и для сохранения численности птиц. Созданы специальные кормушки и искусственные гнездовья. Теперь специалисты фиксируют увеличение популяции некоторых видов пернатых.
В районе грандиозной стройки много делается и для сохранения численности птиц. Созданы специальные кормушки и искусственные гнездовья. Теперь специалисты фиксируют увеличение популяции некоторых видов пернатых.
Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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