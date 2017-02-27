Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 14:49
У строящегося через Керченский пролив моста наблюдается наплыв дельфинов. дельфины, Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

У строящегося через Керченский пролив моста наблюдается наплыв дельфинов

комментировать

У строящегося через Керченский пролив моста наблюдается наплыв дельфинов

У строящегося через Керченский пролив моста наблюдается наплыв дельфинов

    Уникальное явление можно наблюдать на границе Черного и Азовского морей. В районе строительства моста в Крым резко возросло число дельфинов. В отдельные дни специалисты насчитывают в акватории больше тысячи особей.

    Экологи объясняют происходящее так: на сваях моста появляются водоросли, это приводит к бурному росту популяции рыбы. Именно в ее поисках дельфины и приплывают все чаще в окрестности Керченской переправы.

    В районе грандиозной стройки много делается и для сохранения численности птиц. Созданы специальные кормушки и искусственные гнездовья. Теперь специалисты фиксируют увеличение популяции некоторых видов пернатых.
    Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru