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    В Госдуме предложили провести альтернативную Олимпиаду

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    В Госдуме предложили провести альтернативную Олимпиаду

    В Госдуме предложили провести альтернативную Олимпиаду

    В Госдуме призвали готовиться к худшему сценарию развития событий вокруг допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

    Депутат Михаил Дегтярёв подчеркнул, что в том случае, если россиянам запретят выступать под свои флагом, ехать на Олимпиаду нельзя.

    Вместо этого, считает народный избранник, в России можно провести альтернативные соревнования.

    Михаил Дегтярёв, депутат Госдумы: «Мы готовы к любому развитию событий. В случае, если МОК будет принят негативный сценарий, как пригласить часть сборной России, запретить выступать под национальным флагом, и, конечно, ехать на Олимпийские игры при таких условиях ни в коем случае нельзя. Нужно проводить альтернативные игры, и готовиться нам с вами к худшему сценарию».

    При этом Дегтярёв заявил, что спорт становится «заложником геополитических игр США и европейских партнеров», передает агентство «Москва».

    Напомним, в декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане после серии допинг-скандалов. При этом СМИ сообщали, что на Играх могут запретить исполнять российский гимн, а делегации РФ — участвовать в церемонии открытия. Также говорилось о запрете атлетам выступать под российским флагом.

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    В ответ в Госдуме назвали идею запрета гимна РФ на Олимпиаде провокацией. А Владимир Путин еще раз подчеркнул, что в России никогда не было и нет государственной системы допинга.

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