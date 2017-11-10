Названо точное время выхода Британии из ЕС

Правительство Великобритании внесет в законодательство по Brexit поправку с указанием точного времени. Выход королевства из Евросоюза должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени.
Дэвид Дэвис, министр по вопросам Brexit: «Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках».
Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее было известно, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В сентябре в палате общин британского парламента во втором чтении был принят билль об отмене действия законодательства ЕС.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее было известно, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В сентябре в палате общин британского парламента во втором чтении был принят билль об отмене действия законодательства ЕС.
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