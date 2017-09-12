В Великобритании принят билль об отмене действия законодательства ЕС

Законопроект, отменяющий действие законодательства Евросоюза на территории Великобритании, принят в палате общин британского парламента во втором чтении.
За внесенный правительством на голосование нижней палаты британского парламента законопроект, который должен будет превратить законы ЕС во внутрибританские после того, как страна выйдет из состава ЕС в марте 2019 года, в ночь на вторник проголосовали 326 членов Палаты общин. «Против» высказались 290 парламентариев.
Итоги голосования по документу, который называют «биллем об отмене» или «биллем о Brexit», уже прокомментировала премьер-министр страны, пишет ТАСС.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Парламент принял историческое решение поддержать волю британского народа и проголосовал за законопроект, который даст определенность и ясность накануне нашего выхода из ЕС. Хотя предстоит еще много чего сделать, это решение означает, что мы можем продвигаться вперед в переговорах, имея твердое для этого основание, и мы продолжаем призывать депутатов, представлявших все британские партии, работать вместе в поддержке этого жизненно важного законопроекта».
Напомним, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года — через 3 года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В минувшую субботу в Лондоне состоялась акция протеста против выхода Великобритании из ЕС, в которой приняли участие не менее 50 тысяч активистов.
Итоги голосования по документу, который называют «биллем об отмене» или «биллем о Brexit», уже прокомментировала премьер-министр страны, пишет ТАСС.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Парламент принял историческое решение поддержать волю британского народа и проголосовал за законопроект, который даст определенность и ясность накануне нашего выхода из ЕС. Хотя предстоит еще много чего сделать, это решение означает, что мы можем продвигаться вперед в переговорах, имея твердое для этого основание, и мы продолжаем призывать депутатов, представлявших все британские партии, работать вместе в поддержке этого жизненно важного законопроекта».
Напомним, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года — через 3 года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В минувшую субботу в Лондоне состоялась акция протеста против выхода Великобритании из ЕС, в которой приняли участие не менее 50 тысяч активистов.
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