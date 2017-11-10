Глава МИД Польши предупредил Украину о «реальных проблемах»

Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Украину ждут реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами. По его словам, некоторые страны уже начали открыто выступать против интересов Киева.
Ващиковский пояснил, что причиной роста напряженности в отношениях с Украиной стало нежелание правительства Порошенко решать исторические проблемы, сообщает сайт Parlamentarny.
Витольд Ващиковский, глава МИД Польши: «Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией. Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь в решении. Посмотрим, как они на это отреагируют».
Однако, чтобы получить помощь, Киеву нужно прийти к согласию с Варшавой. В частности, Ващиковский заявил, что Польша никогда не поставит знак равенства между Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ) и Армией Крайовой (АК).
Витольд Ващиковский: «Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА* такая политика была, и это задокументировано»
Напомним, напряжение между странами возникло на фоне дискуссий о событиях, известных как «Волынская резня». Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти, а глава Ващиковский сообщил, что они намерены запретить въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции.
Витольд Ващиковский, глава МИД Польши: «Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией. Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь в решении. Посмотрим, как они на это отреагируют».
Однако, чтобы получить помощь, Киеву нужно прийти к согласию с Варшавой. В частности, Ващиковский заявил, что Польша никогда не поставит знак равенства между Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ) и Армией Крайовой (АК).
Витольд Ващиковский: «Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА* такая политика была, и это задокументировано»
Напомним, напряжение между странами возникло на фоне дискуссий о событиях, известных как «Волынская резня». Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти, а глава Ващиковский сообщил, что они намерены запретить въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции.
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