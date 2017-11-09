Назарбаев вспомнил, как пил пиво с Путиным в Челябинске

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время переговоров с Владимиром Путиным вспомнил, как в 2005 году они договорились организовать Форум межрегионального сотрудничества двух стран и выпили пива в Челябинске.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана: «С удовольствием приехал. Именно здесь (в Челябинске) мы договорились проводить каждый год форумы. По-моему, на улице где-то пиво пили».
Он рассказал, что Челябинск занимает особое место в его жизни — он связан с его металлургической молодостью.
Нурсултан Назарбаев: «Челябинск очень связан с моей металлургической молодостью. Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат — флагман металлургии не только Советского Союза, но и всего мира — в то время давал 20 миллионов тонн стали, и ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специальность здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия — грандиозный центр такой».
В свою очередь Владимир Путин напомнил, что у Челябинска действительно много контактов с Казахстаном. Он также отметил важность Форума межрегионального сотрудничества для обеих стран, сообщаетРИА Новости.
Владимир Путин: «Это была ваша инициатива такое мероприятие проводить ежегодно. И оно оказалось очень удачным, успешным и полезным».
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев сегодня обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран. Встреча состоялась в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. С российской стороны в нем принимают участие более 400 человек.
Он рассказал, что Челябинск занимает особое место в его жизни — он связан с его металлургической молодостью.
Нурсултан Назарбаев: «Челябинск очень связан с моей металлургической молодостью. Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат — флагман металлургии не только Советского Союза, но и всего мира — в то время давал 20 миллионов тонн стали, и ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специальность здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия — грандиозный центр такой».
В свою очередь Владимир Путин напомнил, что у Челябинска действительно много контактов с Казахстаном. Он также отметил важность Форума межрегионального сотрудничества для обеих стран, сообщаетРИА Новости.
Владимир Путин: «Это была ваша инициатива такое мероприятие проводить ежегодно. И оно оказалось очень удачным, успешным и полезным».
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев сегодня обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран. Встреча состоялась в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. С российской стороны в нем принимают участие более 400 человек.
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