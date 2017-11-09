Паутина-11
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Паутина-11

    Путин и Назарбаев договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путин и Назарбаев договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия

    Путин и Назарбаев договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия

    Путин и Назарбаев договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран.

    Как заявил Путин по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой, они провели «очень обстоятельную беседу».

    Владимир Путин: «Мы только что с президентом Казахстана провели очень подробную, очень обстоятельную беседу. Обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили шаги по дальнейшему наращиванию российско-казахстанского взаимодействия по всем направлениям».

    Как отметил российский лидер, государства являются стратегическими партнерами, развивают отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Он подчеркнул, что данные положения утверждены в совместном заявлении двух стран, посвященном 25-летию установлению дипломатических отношений, которое будет подписано в Челябинске по итогам переговоров.

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