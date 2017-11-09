Путин и Назарбаев договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран.

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Как заявил Путин по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой, они провели «очень обстоятельную беседу».



Владимир Путин: «Мы только что с президентом Казахстана провели очень подробную, очень обстоятельную беседу. Обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили шаги по дальнейшему наращиванию российско-казахстанского взаимодействия по всем направлениям».



Как отметил российский лидер, государства являются стратегическими партнерами, развивают отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Он подчеркнул, что данные положения утверждены в совместном заявлении двух стран, посвященном 25-летию установлению дипломатических отношений, которое будет подписано в Челябинске по итогам переговоров.