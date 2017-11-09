Перенаселенные деревни на границе с Петербургом наконец-то хотят превратить в города

Губернатор Ленобласти выступил с инициативой относительно территориального деления региона. В частности, разговор чиновников с жителями касался сельских поселений на границе с Петербургом.
Александр Дрозденко предложил превратить Кудрово, Мурино и Новодевяткино в полноценные города. Сейчас эти территории по документам продолжают оставаться деревнями, хотя их застроили многоэтажками, в которых проживают десятки тысяч людей.
Сегодня на рабочей встрече с жителями всех проблемных районов в обсуждении так называемых зон напряжения приняли участие и главы профильных комитетов, и представители муниципальных администраций.
Самые острые дискуссии вызвала интенсивная застройка Муринского поселения. Транспортный коллапс, перенаселенность и нехватка рекреационных зон — вот только немногие отличительные черты современных кварталов.
При этом развязку с кольцевой автодорогой там начнут строить не раньше следующего года. Отдельное внимание Дрозденко уделил развитию социальных объектов в этих населенных пунктах. Всего там построено 14 детских садов, четыре школы, пост скорой помощи, поликлиника, офисы врачей общей практики и пожарное депо. Однако для этих поселений данной инфраструктуры недостаточно.
Для более конструктивного обсуждения всего комплекса проблем 47-го региона губернатор предложил создать наблюдательный совет. До конца ноября самые активные жители должны определиться с составом коллегии, чтобы в дальнейшем проводить дискуссии не реже, чем раз в три месяца.
Сегодня на рабочей встрече с жителями всех проблемных районов в обсуждении так называемых зон напряжения приняли участие и главы профильных комитетов, и представители муниципальных администраций.
Самые острые дискуссии вызвала интенсивная застройка Муринского поселения. Транспортный коллапс, перенаселенность и нехватка рекреационных зон — вот только немногие отличительные черты современных кварталов.
При этом развязку с кольцевой автодорогой там начнут строить не раньше следующего года. Отдельное внимание Дрозденко уделил развитию социальных объектов в этих населенных пунктах. Всего там построено 14 детских садов, четыре школы, пост скорой помощи, поликлиника, офисы врачей общей практики и пожарное депо. Однако для этих поселений данной инфраструктуры недостаточно.
Для более конструктивного обсуждения всего комплекса проблем 47-го региона губернатор предложил создать наблюдательный совет. До конца ноября самые активные жители должны определиться с составом коллегии, чтобы в дальнейшем проводить дискуссии не реже, чем раз в три месяца.
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