Жители деревни Кудрово попросились в Петербург

В адрес президента России и спикера Совета федерации направлено письмо жителей деревни Кудрово в Ленинградской области. Они просят власти включить их населенный пункт в состав города на Неве.
По словам граждан, Кудрово — единственный населенный пункт Ленобласти, находящийся внутри КАД и расположенный ближе всего к Невскому району города (менее 2 километров), нежели к районному центру во Всеволожске (17 километров). Кроме того, практически все кудровцы работают в Петербурге.
Среди главных проблем жилмассива Кудрова люди называют низкую транспортную доступность, отсутствие достаточного количества школ и детских садов, колоссальную нехватку поликлиник и отсутствие больниц. К примеру, всех жителей обслуживает лишь два терапевта и четыре педиатра.
Из письма активистов Кудрова: «Если взять любой российский город с такой численностью населения, то Вы обязательно найдете поликлинику (и не одну) и больницу, в том числе детскую, отделение, а скорее всего, отдел полиции, десятка два школ и детских садов, целый комплекс административных учреждений… В Кудрове же всё это с началом строительства не было даже запланировано».
Сейчас в деревне Кудрово, больше похожей на городской район высоток, зарегистрированы около 15 тысяч человек, хотя фактически проживает около 67 тысяч, сообщают активисты. При этом только в июне в эксплуатацию сдано 1,3 млн квадратных метров жилья. Если все эти дома заселятся, число жителей возрастет до 100 тысяч человек.
В то же время площадь деревни в 487 гектаров не может увеличиться за счет дополнительных территорий, так как они находятся уже за кольцевой автодорогой. «В такой ситуации, по нашему мнению, у Кудрово есть будущее только в составе Петербурга, в статусе муниципального округа (Невского района)», — заключили жители. При этом они отметили положительный эффект от включения в состав столицы части территорий Московской области, ставшей впоследствии Новой Москвой.
Среди главных проблем жилмассива Кудрова люди называют низкую транспортную доступность, отсутствие достаточного количества школ и детских садов, колоссальную нехватку поликлиник и отсутствие больниц. К примеру, всех жителей обслуживает лишь два терапевта и четыре педиатра.
Из письма активистов Кудрова: «Если взять любой российский город с такой численностью населения, то Вы обязательно найдете поликлинику (и не одну) и больницу, в том числе детскую, отделение, а скорее всего, отдел полиции, десятка два школ и детских садов, целый комплекс административных учреждений… В Кудрове же всё это с началом строительства не было даже запланировано».
Сейчас в деревне Кудрово, больше похожей на городской район высоток, зарегистрированы около 15 тысяч человек, хотя фактически проживает около 67 тысяч, сообщают активисты. При этом только в июне в эксплуатацию сдано 1,3 млн квадратных метров жилья. Если все эти дома заселятся, число жителей возрастет до 100 тысяч человек.
В то же время площадь деревни в 487 гектаров не может увеличиться за счет дополнительных территорий, так как они находятся уже за кольцевой автодорогой. «В такой ситуации, по нашему мнению, у Кудрово есть будущее только в составе Петербурга, в статусе муниципального округа (Невского района)», — заключили жители. При этом они отметили положительный эффект от включения в состав столицы части территорий Московской области, ставшей впоследствии Новой Москвой.
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