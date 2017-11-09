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    Путин уверен в дальнейшем снижении ставок по ипотеке. Челябинск, банки, жилье, ипотека, кредиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин уверен в дальнейшем снижении ставок по ипотеке

    Путин уверен в дальнейшем снижении ставок по ипотеке

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    Путин уверен в дальнейшем снижении ставок по ипотеке

    Путин уверен в дальнейшем снижении ставок по ипотеке

    Путин уверен в дальнейшем снижении ставок по ипотеке

      Владимир Путин прибыл в Челябинск, где вместе с Нурсултаном Назарбаевым принял участие в российско-казахстанском межрегиональном форуме.

      Свое пребывание в городе президент начал с посещения новой площадки «Челябинского компрессорного завода», производство на которой было запущено в январе 2017 года. Продукция завода позволит снизить экспортную зависимость отечественных предприятий.

      Глава государства встретился с рабочими предприятия, с которыми обсудил актуальные для них вопросы, в частности, ставку по ипотечному кредитованию.

      Владимир Путин, президент РФ: «Инфляция уже планируется на уровне 2,5–2,7%. Первоначальные прогнозы были — 4%. Это говорит о хорошем базисе российской экономики и это предпосылки для последующего понижения ключевой ставки Центробанка. За ней, как правило, идет снижение процентов по банковским кредитам, в том числе ипотечным».

      Из Челябинска Путин отправится во вьетнамский Дананг, где 10 ноября начнется саммит АТЭС.

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