Путин уверен в дальнейшем снижении ставок по ипотеке

Владимир Путин прибыл в Челябинск, где вместе с Нурсултаном Назарбаевым принял участие в
российско-казахстанском межрегиональном форуме.
Свое пребывание в городе президент начал с посещения новой площадки «Челябинского компрессорного завода», производство на которой было запущено в январе 2017 года. Продукция завода позволит снизить экспортную зависимость отечественных предприятий.
Глава государства встретился с рабочими предприятия, с которыми обсудил актуальные для них вопросы, в частности, ставку по ипотечному кредитованию.
Владимир Путин, президент РФ: «Инфляция уже планируется на уровне 2,5–2,7%. Первоначальные прогнозы были — 4%. Это говорит о хорошем базисе российской экономики и это предпосылки для последующего понижения ключевой ставки Центробанка. За ней, как правило, идет снижение процентов по банковским кредитам, в том числе ипотечным».
Из Челябинска Путин отправится во вьетнамский Дананг, где 10 ноября начнется саммит АТЭС.
Глава государства встретился с рабочими предприятия, с которыми обсудил актуальные для них вопросы, в частности, ставку по ипотечному кредитованию.
Владимир Путин, президент РФ: «Инфляция уже планируется на уровне 2,5–2,7%. Первоначальные прогнозы были — 4%. Это говорит о хорошем базисе российской экономики и это предпосылки для последующего понижения ключевой ставки Центробанка. За ней, как правило, идет снижение процентов по банковским кредитам, в том числе ипотечным».
Из Челябинска Путин отправится во вьетнамский Дананг, где 10 ноября начнется саммит АТЭС.
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