Родители обожженной в нижегородской больнице девочки не верят в версию медиков

Следователи проверят персонал нижегородской больницы, в которой новорожденная девочка получила ожоги третьей степени. Малышке потребуется пересадка кожи. На обследование ребенку необходимо было лечь
из-за того, что врачи обнаружили в крови повышенный уровень билирубина. Назначили курс процедур, и во время одной из них медсестра якобы воспользовалась грелкой.
Сложно поверить, что такие сильные ожоги у трехнедельной малышки могли остаться от обычной резиновой грелки. Родители полагают, что медики пытаются их обмануть.
Татьяна Богомолова, тетя пострадавшего ребенка: «Сгорели обе ягодицы, в таком виде мы обнаружили ребенка на утро. Не была вызвана скорая. На утро только нам сообщили об этом инциденте, а ожог она получила вечером. Сейчас ребенок выглядит вот таким образом: сильнейший ожог, требуется операция на обе ягодички. Как такое можно было допустить, мы не понимаем».
Медсестра, дежурившая ночью, мало что смогла объяснить. Она ушла на больничный: якобы от переживаний сильно подскочило давление. Коллегам она все твердила, что малышка, как ей показалось, замерзла, и пришлось приложить грелку. Конечно, родителям такое объяснение показалось, мягко говоря, абсурдным.
Ольга Мартюхина, главный врач детской городской больницы Нижнего Новгорода: «Если не верят, пускай обращаются в следственные органы, проводят расследование. Объяснений толковых от нее (медсестры — ред.) я не услышала».
Пока родители пострадавшей малышки выдвигают свою версию: у девочки была желтуха, а у младенцев это состояние лечат специальными лампами, быть может, как раз во время такого сеанса персонал и оставил ребенка без присмотра. Ведь подобные случаи уже были.
Татьяна Богомолова: «Это оставление ребенка в опасности, неоказание помощи. То, что они пантенол наложили, это не решает вопроса».
Конечно, родители намерены наказать всех, кто причастен к инциденту. Следователи уже начали разбирательство. В больнице, где все произошло, уже провели служебное расследование и, конечно, пришли к выводу, что медсестра грубо нарушила должностные обязанности. Как заявили в клинике, как только она выйдет на работу, ее, скорее всего, уволят.
Татьяна Богомолова, тетя пострадавшего ребенка: «Сгорели обе ягодицы, в таком виде мы обнаружили ребенка на утро. Не была вызвана скорая. На утро только нам сообщили об этом инциденте, а ожог она получила вечером. Сейчас ребенок выглядит вот таким образом: сильнейший ожог, требуется операция на обе ягодички. Как такое можно было допустить, мы не понимаем».
Медсестра, дежурившая ночью, мало что смогла объяснить. Она ушла на больничный: якобы от переживаний сильно подскочило давление. Коллегам она все твердила, что малышка, как ей показалось, замерзла, и пришлось приложить грелку. Конечно, родителям такое объяснение показалось, мягко говоря, абсурдным.
Ольга Мартюхина, главный врач детской городской больницы Нижнего Новгорода: «Если не верят, пускай обращаются в следственные органы, проводят расследование. Объяснений толковых от нее (медсестры — ред.) я не услышала».
Пока родители пострадавшей малышки выдвигают свою версию: у девочки была желтуха, а у младенцев это состояние лечат специальными лампами, быть может, как раз во время такого сеанса персонал и оставил ребенка без присмотра. Ведь подобные случаи уже были.
Татьяна Богомолова: «Это оставление ребенка в опасности, неоказание помощи. То, что они пантенол наложили, это не решает вопроса».
Конечно, родители намерены наказать всех, кто причастен к инциденту. Следователи уже начали разбирательство. В больнице, где все произошло, уже провели служебное расследование и, конечно, пришли к выводу, что медсестра грубо нарушила должностные обязанности. Как заявили в клинике, как только она выйдет на работу, ее, скорее всего, уволят.
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