В Нижнем Новгороде медсестра сожгла младенцу кожу грелкой

Новорожденная, которой исполнилось всего три недели, получила серьезные ожоги во время процедуры в нижегородской больнице «Айболит».
Из-за халатности медсестры младенец серьезно пострадал. О случившемся в клинике «Айболит» рассказала тетя обожженной девочки по имени Наталья, пишет портал Progorod.
По ее словам, маленькая Соня была попала в больницу из-за того, что у нее повышались гемоглобин и билирубин. 2 ноября ее должны были выписать, но за час до назначенного времени маме девочки позвонили и рассказали о несчастном случае, произошедшем накануне.
Как выяснилось, медсестра решила сделать воздушную ванну маленькой пациентке. В какой-то момент медработница заметила, что девочка замерзла и приложила к ней грелку. Но этот порыв заботы привел к тому, что малышка получила ожоги ягодиц третьей степени.
После того как вокруг этой истории разгорелся скандал, медсестра взяла больничный. Но она не стала скрываться. Женщина посетила мать пострадавшей девочки в больнице, принесла извинения и предложила помощь. Однако семья обожженной Сони не готова идти на контакт.
По предварительной оценке врачей, маленькой Соне теперь нужна пересадка кожи. Но медики не решаются предсказывать, как организм грудничка отреагирует на наркоз.
По ее словам, маленькая Соня была попала в больницу из-за того, что у нее повышались гемоглобин и билирубин. 2 ноября ее должны были выписать, но за час до назначенного времени маме девочки позвонили и рассказали о несчастном случае, произошедшем накануне.
Как выяснилось, медсестра решила сделать воздушную ванну маленькой пациентке. В какой-то момент медработница заметила, что девочка замерзла и приложила к ней грелку. Но этот порыв заботы привел к тому, что малышка получила ожоги ягодиц третьей степени.
После того как вокруг этой истории разгорелся скандал, медсестра взяла больничный. Но она не стала скрываться. Женщина посетила мать пострадавшей девочки в больнице, принесла извинения и предложила помощь. Однако семья обожженной Сони не готова идти на контакт.
По предварительной оценке врачей, маленькой Соне теперь нужна пересадка кожи. Но медики не решаются предсказывать, как организм грудничка отреагирует на наркоз.
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