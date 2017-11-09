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9 ноября, 12:30
Брифинг Марии Захаровой
    Разрушенная Пальмира не получила обещанной помощи от ЮНЕСКО. войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм, ЮНЕСКО. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазрушенная Пальмира не получила обещанной помощи от ЮНЕСКО

    Разрушенная Пальмира не получила обещанной помощи от ЮНЕСКО

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    Разрушенная Пальмира не получила обещанной помощи от ЮНЕСКО

    Разрушенная Пальмира не получила обещанной помощи от ЮНЕСКО

    Разрушенная Пальмира не получила обещанной помощи от ЮНЕСКО

      В сирийской Пальмире заявляют об отсутствии обещанной помощи от ЮНЕСКО в восстановлении города. Об этом журналистам заявил директор музея Пальмиры Мохаммед аль-Асаад. Пока сирийские специалисты ведут работы сами. Без международной помощи этот процесс может затянуться на долгие годы. Ущерб, нанесенный террористами, невозможно оценить.

      Мохаммед аль-Асаад, директор музей Пальмиры: «Сейчас наше управление древностей напрямую взаимодействует с ЮНЕСКО, но обещанной помощи нет до сих пор. Сами видите, все еще только предстоит восстанавливать. Я предполагаю, что эксперты опасаются боевых действий, которые идут в стране».

      Пальмира находилась под контролем террористов с середины мая 2015 года. Сирийская армия при поддержке ВКС России освобождала город дважды. В марте этого года специалисты нашей страны начали разминирование. Ранее большую часть ценностей удалось спрятать хранителю древностей Пальмиры Халеду аль-Асааду — отцу нынешнего директора музея. Захватившие город террористы взяли его в плен и убили. Он так и не выдал боевикам реликвии.

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