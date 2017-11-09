Путин назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом XXI века

Создание
Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, которое является одним из главных направлений работы АТЭС, поможет России укрепить позиции на растущих рынках. Об этом президент написал в статье в преддверии саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.
Национальным приоритетом XXI века Путин назвал развитие Дальнего Востока. По его словам, необходимо создать в регионе «территорию роста», сделать его привлекательным для инвесторов. Для этого Россия развивает морские и воздушные порты, железнодорожные маршруты, строит новые газо- и нефтепроводы.
Один из главных проектов — энергетическое «суперкольцо», которое объединит Россию, Китай, Японию и Южную Корею, а также транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня Россия активно модернизирует морские и воздушные порты на Дальнем Востоке, развивает трансконтинентальные железнодорожные маршруты, строит новые газо- и нефтепроводы. Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки. Имею в виду, в том числе, энергетическое „суперкольцо“, объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея, или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо».
Статья Владимира Путина опубликована на сайте Кремля. Саммит АТЭС во вьетнамском Дананге стартует 10 ноября. Как ожидается, в этот же день российский президент встретится с Дональдом Трампом.
Один из главных проектов — энергетическое «суперкольцо», которое объединит Россию, Китай, Японию и Южную Корею, а также транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня Россия активно модернизирует морские и воздушные порты на Дальнем Востоке, развивает трансконтинентальные железнодорожные маршруты, строит новые газо- и нефтепроводы. Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки. Имею в виду, в том числе, энергетическое „суперкольцо“, объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея, или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо».
Статья Владимира Путина опубликована на сайте Кремля. Саммит АТЭС во вьетнамском Дананге стартует 10 ноября. Как ожидается, в этот же день российский президент встретится с Дональдом Трампом.
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