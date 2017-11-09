Си Цзиньпин объявил о начале нового этапа в отношениях между Китаем и США

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал историческим событием государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай и подчеркнул его успешный характер.
Лидер КНР подчеркнул, что китайско-американские отношения в данный момент находятся «на исторической отправной точке нового этапа развития».
По словам Си Цзиньпина, главы двух государств пришли к единому мнению, что отношения между Китаем и США имеют большое значение для поддержания глобального мира, процветания и стабильности. Что касается самих Китая и Соединенных Штатов, то «сотрудничество между ними является единственным правильным выбором».
Си Цзиньпин: «Вместе мы наметили направления и разработали дорожную карту развития китайско-американских отношений в будущем. Мы будем работать с США, чтобы тот консенсус, который мы достигли, принес еще большую пользу народам наших стран и людям во всем мире».
Государственный визит Трампа в Китай проходит с 8 по 10 ноября в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Как отмечали в Белом доме, главная цель поездки — усиление дипломатического и экономического давления на Пхеньян для «обуздания ядерных амбиций северокорейского руководства», оптимизация торгово-экономических контактов с Пекином и активизация сотрудничества в области поддержания международной безопасности.
На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трамп призвал Китай и «его великого президента» заняться проблемой КНДР вплотную.
По словам Си Цзиньпина, главы двух государств пришли к единому мнению, что отношения между Китаем и США имеют большое значение для поддержания глобального мира, процветания и стабильности. Что касается самих Китая и Соединенных Штатов, то «сотрудничество между ними является единственным правильным выбором».
Си Цзиньпин: «Вместе мы наметили направления и разработали дорожную карту развития китайско-американских отношений в будущем. Мы будем работать с США, чтобы тот консенсус, который мы достигли, принес еще большую пользу народам наших стран и людям во всем мире».
Государственный визит Трампа в Китай проходит с 8 по 10 ноября в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Как отмечали в Белом доме, главная цель поездки — усиление дипломатического и экономического давления на Пхеньян для «обуздания ядерных амбиций северокорейского руководства», оптимизация торгово-экономических контактов с Пекином и активизация сотрудничества в области поддержания международной безопасности.
На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трамп призвал Китай и «его великого президента» заняться проблемой КНДР вплотную.
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