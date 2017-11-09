ООН: блокада Йемена приведет к гибели миллионов человек

Продолжение блокады Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией приведет к массовому голоду и неизбежной гибели миллионов людей. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок по итогам закрытого совещания в Совете Безопасности всемирной организации.
Он отметил, что необходимо как можно скорее сделать ряд шагов для улучшения положения жителей Йемена. В их числе возобновление полетов ООН в страну и гуманитарных и коммерческих поставок во все порты Йемена, а также прекращение вмешательства в деятельность всемирной организации и ее партнеров. Об этом сообщает ТАСС.
Лоукок уверен, что если блокаду не снимут в ближайшее время, последствия будут ужасны.
Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН: «В Йемене будет голод. Не такой, как мы видели в Южном Судане ранее в этом году, где были затронуты десятки тысяч человек, не такой, как голод в Сомали, в результате которого в 2011 году погибли 250 тысяч человек. Это будет самый массовый голод, который мир видел за многие десятилетия, с миллионами жертв».
Он пояснил, что до блокады Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно оказывала помощь 7 млн жителей страны.
Марк Лоукок: «Необходимо снять блокаду, чтобы мы могли прокормить этих людей».
По его словам, представители коалиции уверяют ООН, что введенные ими меры «временные», но не уточняют, когда они будут отменены.
Ранее сообщалось, что командование коалиции под руководством Саудовской Аравии приняло решение о закрытии всех аэропортов и портов Йемена портов после пуска ракеты по Эр-Рияду.
Лоукок уверен, что если блокаду не снимут в ближайшее время, последствия будут ужасны.
Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН: «В Йемене будет голод. Не такой, как мы видели в Южном Судане ранее в этом году, где были затронуты десятки тысяч человек, не такой, как голод в Сомали, в результате которого в 2011 году погибли 250 тысяч человек. Это будет самый массовый голод, который мир видел за многие десятилетия, с миллионами жертв».
Он пояснил, что до блокады Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно оказывала помощь 7 млн жителей страны.
Марк Лоукок: «Необходимо снять блокаду, чтобы мы могли прокормить этих людей».
По его словам, представители коалиции уверяют ООН, что введенные ими меры «временные», но не уточняют, когда они будут отменены.
Ранее сообщалось, что командование коалиции под руководством Саудовской Аравии приняло решение о закрытии всех аэропортов и портов Йемена портов после пуска ракеты по Эр-Рияду.
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