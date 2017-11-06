Аравийская коалиция закрывает все порты Йемена

Командование коалиции под руководством Саудовской Аравии приняло решение о закрытии всех аэропортов и портов Йемена портов после пуска ракеты по
Эр-Рияду.
Как сообщает государственное новостное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA), командование коалиции приняло решение временно закрыть все наземные, воздушные и морские порты Йемена.
Из заявления командования арабской коалиции: «Эти меры будут введены с учетом необходимости по-прежнему обеспечивать въезд и выезд гуманитарных поставок и конвоев в соответствии с установленными действиями коалиции».
Саудовская Аравия также заявила, что считает совершенный с территории Йемена пуск ракеты по направлении к Эр-Рияду актом агрессии со стороны , заявив о своем праве на самооборону.
Из заявления командования арабской коалиции: «Командование коалиции считает, что это был возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима, который может в будущем рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии. Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону».
В субботу саудовские силы ПВО перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена повстанцами-хуситами в направлении столицы Саудовской Аравии. Обломки ракеты упали в районе международного аэропорта, расположенного в 35 километрах к северу от Эр-Рияда. 4 ноября ВВС коалиции нанесли серию ударов по позициям мятежников-хуситов в столице Йемена, назвав их ответными мерами.
Напомним, военно-политический конфликт в Йемене не стихает с 2014 года. Противостояние между правительством страны и повстанцами обострилось после вторжения в Йемен в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая оказывает военную поддержку проправительственным силам. В Эр-Рияде уверены, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, поддержку оказывает Иран.
Власти Саудовской Аравии опубликовали список из 40 человек, которые обвиняются Эр-Риядом в терроризме. Это руководители движения хуситов и полевые командиры вооруженных отрядов йеменских повстанцев. За информацию о каждом человеке из этого списка спецслужбы Саудовской Аравии предложили вознаграждение в размере от 5 до 30 млн долларов.
Из заявления командования арабской коалиции: «Эти меры будут введены с учетом необходимости по-прежнему обеспечивать въезд и выезд гуманитарных поставок и конвоев в соответствии с установленными действиями коалиции».
Саудовская Аравия также заявила, что считает совершенный с территории Йемена пуск ракеты по направлении к Эр-Рияду актом агрессии со стороны , заявив о своем праве на самооборону.
Из заявления командования арабской коалиции: «Командование коалиции считает, что это был возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима, который может в будущем рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии. Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону».
В субботу саудовские силы ПВО перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена повстанцами-хуситами в направлении столицы Саудовской Аравии. Обломки ракеты упали в районе международного аэропорта, расположенного в 35 километрах к северу от Эр-Рияда. 4 ноября ВВС коалиции нанесли серию ударов по позициям мятежников-хуситов в столице Йемена, назвав их ответными мерами.
Напомним, военно-политический конфликт в Йемене не стихает с 2014 года. Противостояние между правительством страны и повстанцами обострилось после вторжения в Йемен в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая оказывает военную поддержку проправительственным силам. В Эр-Рияде уверены, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, поддержку оказывает Иран.
Власти Саудовской Аравии опубликовали список из 40 человек, которые обвиняются Эр-Риядом в терроризме. Это руководители движения хуситов и полевые командиры вооруженных отрядов йеменских повстанцев. За информацию о каждом человеке из этого списка спецслужбы Саудовской Аравии предложили вознаграждение в размере от 5 до 30 млн долларов.
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