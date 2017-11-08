США объявили о скором ужесточении санкций против Кубы

Минфин США сообщил о скором вступлении в силу поправок, внесенных администрацией президента Дональда Трампа, которые предусматривают ужесточение экономических санкций в отношении Кубы. В сообщении ведомства говорится, что меры начнут действовать 9 ноября.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Мы ужесточили политику в отношении Кубы … чтобы стимулировать правительство страны для движения в направлении большей политической и экономической свободы для кубинского народа».
Санкции предусматривают запрет гражданам, находящимся под юрисдикцией США, совершать финансовые транзакции с кубинскими структурами, включенными в специальный список Госдепа (в него входят организации, находящиеся под контролем кубинских силовиков).
Также Министерство торговли США прекратит выдавать лицензии на экспорт тем компаниям, которые будут поставлять продукцию для подпавших под санкции организаций.
Кроме этого, любые поездки на Кубу по образовательным программам будут осуществляться через структуры, находящиеся под американской юрисдикцией.
Как отмечает ТАСС, новый список лиц и организаций на Кубе, с которыми американцам запрещено сотрудничать и проводить сделки, включает в себя около 180 имен и названий. При этом его публикация не имеет отношения к так называемым акустическим атакам, которым на Кубе якобы подверглись американские дипломаты.
Санкции предусматривают запрет гражданам, находящимся под юрисдикцией США, совершать финансовые транзакции с кубинскими структурами, включенными в специальный список Госдепа (в него входят организации, находящиеся под контролем кубинских силовиков).
Также Министерство торговли США прекратит выдавать лицензии на экспорт тем компаниям, которые будут поставлять продукцию для подпавших под санкции организаций.
Кроме этого, любые поездки на Кубу по образовательным программам будут осуществляться через структуры, находящиеся под американской юрисдикцией.
Как отмечает ТАСС, новый список лиц и организаций на Кубе, с которыми американцам запрещено сотрудничать и проводить сделки, включает в себя около 180 имен и названий. При этом его публикация не имеет отношения к так называемым акустическим атакам, которым на Кубе якобы подверглись американские дипломаты.
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