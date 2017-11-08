Роскомнадзор анонсировал скорую проверку Facebook

Роскомнадзор в ближайшее время проверит работу социальной сети Facebook.
В ведомстве собираются оценить, как Facebook исполняет российские законы. Например, тот, который требует хранить персональные данные россиян только на территории России. Роскомнадзор предупреждает: если будут выявлены нарушения, на них отреагируют.
Именно из-за несоблюдения закона о персональных данных в России заблокировали соцсеть для деловых контактов LinkedIn. Но газета «Известия», ссылаясь на свои источники, сообщила что в Facebook согласились с требованиями российского законодательства, и сейчас компания ищет руководителя местного подразделения и подбирает офис.
Именно из-за несоблюдения закона о персональных данных в России заблокировали соцсеть для деловых контактов LinkedIn. Но газета «Известия», ссылаясь на свои источники, сообщила что в Facebook согласились с требованиями российского законодательства, и сейчас компания ищет руководителя местного подразделения и подбирает офис.
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