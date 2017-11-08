Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Роскомнадзор анонсировал скорую проверку Facebook. Facebook, Интернет, Роскомнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоскомнадзор анонсировал скорую проверку Facebook

    Роскомнадзор анонсировал скорую проверку Facebook

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    Роскомнадзор анонсировал скорую проверку Facebook

    Роскомнадзор анонсировал скорую проверку Facebook

      Роскомнадзор в ближайшее время проверит работу социальной сети Facebook.

      В ведомстве собираются оценить, как Facebook исполняет российские законы. Например, тот, который требует хранить персональные данные россиян только на территории России. Роскомнадзор предупреждает: если будут выявлены нарушения, на них отреагируют.

      Именно из-за несоблюдения закона о персональных данных в России заблокировали соцсеть для деловых контактов LinkedIn. Но газета «Известия», ссылаясь на свои источники, сообщила что в Facebook согласились с требованиями российского законодательства, и сейчас компания ищет руководителя местного подразделения и подбирает офис.

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