Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что компания Facebook в 2018 году должна исполнить российский закон о локализации персональных данных. В противном случае соцсеть прекратит работу на территории РФ.
Глава Роскомнадзора отметил, что закон о локализации персональных данных обязателен для всех. И если социальная сеть Facebook не исполнит требования, то ей придется прекратить работу в России, как LinkedIn.
Александр Жаров: «Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет».
Он уточнил, что если Facebook не перенесет хранение персональных данных в Россию, то соцсеть будет заблокирована на территории РФ в следующем году, передает «Интерфакс».
Александр Жаров: «Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно».
Он признал, что в России много пользователей Facebook, но, по его мнению, данная соцсеть не уникальна.
Александр Жаров: «Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети».
По словам Жарова, сейчас в Facebook рассматривают варианты, как они будут исполнять закон о локализации персональных данных. Но официальных писем от компании не поступало.
Между тем Twitter уже обозначил срок локализации персональных данных — середина 2018 года.
Александр Жаров: «Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим».
Александр Жаров: «Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет».
Он уточнил, что если Facebook не перенесет хранение персональных данных в Россию, то соцсеть будет заблокирована на территории РФ в следующем году, передает «Интерфакс».
Александр Жаров: «Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно».
Он признал, что в России много пользователей Facebook, но, по его мнению, данная соцсеть не уникальна.
Александр Жаров: «Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети».
По словам Жарова, сейчас в Facebook рассматривают варианты, как они будут исполнять закон о локализации персональных данных. Но официальных писем от компании не поступало.
Между тем Twitter уже обозначил срок локализации персональных данных — середина 2018 года.
Александр Жаров: «Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим».
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