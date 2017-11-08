Названа дата заседания суда по делу Улюкаева с участием Сечина

Сегодня гособвинение закончило представлять свои доказательства по делу Алексея Улюкаева. Одно из них буквально приковало внимание прессы.
В зал Замоскворецкого суда доставили картонную коробку, перемотанную прозрачным скотчем, и пластиковый пакет. Представители прокураторы заявили, что в них находятся те самые два миллиона долларов, которые Улюкаев, по версии следствия, вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Защита экс-министра заявила, что обвинению стоило бы принести деньги не в коробке, а в кожаном саквояже, упоминаемом в материалах дела. Специальное вещество, которым была обработана его ручка, нашли на пальцах Улюкаева. Адвокаты подсудимого также добавили, что министр не знал об истинном содержании саквояжа и думал, что в нем лежат вино и колбаса.
Сегодня же стало известно, что Игоря Сечина и первого замминистра энергетики Алексея Текслера вызвали в суд в качестве свидетелей. Заседание с их участием пройдет 13 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.
Защита экс-министра заявила, что обвинению стоило бы принести деньги не в коробке, а в кожаном саквояже, упоминаемом в материалах дела. Специальное вещество, которым была обработана его ручка, нашли на пальцах Улюкаева. Адвокаты подсудимого также добавили, что министр не знал об истинном содержании саквояжа и думал, что в нем лежат вино и колбаса.
Сегодня же стало известно, что Игоря Сечина и первого замминистра энергетики Алексея Текслера вызвали в суд в качестве свидетелей. Заседание с их участием пройдет 13 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.
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