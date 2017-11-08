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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений с Украиной

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений с Украиной

    В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений с Украиной

    В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений с Украиной
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции Москвы по возможному разрыву дипломатических отношений с Украиной.

    Песков заявил, что в Кремле считают вопрос о разрыве дипотношений суверенным делом Украины, но отметил, что от этого шага пострадают интересы как украинцев, так и россиян.

    Дмитрий Песков: «Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное — это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России».

    Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что в Киеве в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия, в частности, для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

    Между тем Песков не стал уточнять, кто в случае разрыва дипотношений Москвы и Киева мог бы стать посредником между странами.

    Дмитрий Песков: «Гипотетические рассуждения вряд ли уместны».

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Украине якобы рассматривают вопрос о разрыве дипотношений с Россией. Эти сообщения уже прокомментировал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

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