СМИ: Украина может разорвать дипотношения с Россией

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, большинство украинских парламентариев поддержат закон, рассмотрение которого запланировано на 16 ноября. После того, как президент Петр Порошенко подпишет соответствующий указ, российские дипучреждения на Украине будут закрыты, как у украинские в России.
В случае, если события будут развиваться по данному сценарию, представлять интересы Украины в Россией, вероятно, будут Белоруссия или Швейцария. Однако, как отметил источник издания, разрыв дипломатических отношений с Москвой никак не входит в планы Порошенко.
Ранее сообщалось, что Киев ввел новые санкции против ряда российских компаний, которые чиновники посчитали опасными для экономики страны. Соответствующий приказ опубликован на портале Министерства экономического развития и торговли Украины.
В случае, если события будут развиваться по данному сценарию, представлять интересы Украины в Россией, вероятно, будут Белоруссия или Швейцария. Однако, как отметил источник издания, разрыв дипломатических отношений с Москвой никак не входит в планы Порошенко.
Ранее сообщалось, что Киев ввел новые санкции против ряда российских компаний, которые чиновники посчитали опасными для экономики страны. Соответствующий приказ опубликован на портале Министерства экономического развития и торговли Украины.
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