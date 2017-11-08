Украина ввела новые санкции против российских компаний

Киев ввел новые санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе «Южтранс», поставляющий Украине уголь.
Соответствующий приказ опубликован на портале Министерства экономического развития и торговли страны.
В списке оказались: «Южтранс», «Белгородский хладокомбинат», группа компаний «Пенетрон-Россия», «Стройсервис», торговый дом «Пенетрон-Россия», торговый дом «Донспецстрой», «Волма-ВТР», «Микас», ИП Мирошникова Ирина Владимировна, «МК-Метиз», «Пенетрон-экспорт», «Завод гидроизоляционных материалов „Пенетрон“», «Снэк-груп», «Лоли-пак экспорт», торговый дом «Аромадон», торговый дом «Старфуд-юг», «Волма — маркетинг», «Народный пластик».
Ранее сообщалось, что правительство Канады ввело ограничения в отношении 30 граждан России. МИД РФ зеркально ответил на антироссийские санкции. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о решении закрыть въезд в Россию нескольким десяткам канадских деятелей.
В списке оказались: «Южтранс», «Белгородский хладокомбинат», группа компаний «Пенетрон-Россия», «Стройсервис», торговый дом «Пенетрон-Россия», торговый дом «Донспецстрой», «Волма-ВТР», «Микас», ИП Мирошникова Ирина Владимировна, «МК-Метиз», «Пенетрон-экспорт», «Завод гидроизоляционных материалов „Пенетрон“», «Снэк-груп», «Лоли-пак экспорт», торговый дом «Аромадон», торговый дом «Старфуд-юг», «Волма — маркетинг», «Народный пластик».
Чиновники сочли эти компании опасными для экономики страны. В документе уточняется, что в течение 40 дней с момента утверждения приказа они должны прекратить свою деятельность на территории Украины.
Ранее сообщалось, что правительство Канады ввело ограничения в отношении 30 граждан России. МИД РФ зеркально ответил на антироссийские санкции. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о решении закрыть въезд в Россию нескольким десяткам канадских деятелей.
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