После ДТП с автобусом на Кубани госпитализирован один ребенок

Госпитализирован один из 13 детей, доставленных в больницу после ДТП с участием автобуса на Кубани.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Краснодарского края. Остальных школьников из медицинского учреждения забрали родители.
Пресс-служба Министерства образования Краснодарского края: «Один ребенок остается в краевой детской больнице».
Уточняется, что попавший в ДТП автобус не был школьным. Дети возвращались на нем с экскурсии. Документы водителя, по предварительным данным, в порядке.
Напомним, авария произошла сегодня на 107-м километре дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Экскурсионный автобус, в котором находились 27 детей и четверо взрослых, столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель внедорожника.
Пресс-служба Министерства образования Краснодарского края: «Один ребенок остается в краевой детской больнице».
Уточняется, что попавший в ДТП автобус не был школьным. Дети возвращались на нем с экскурсии. Документы водителя, по предварительным данным, в порядке.
Напомним, авария произошла сегодня на 107-м километре дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Экскурсионный автобус, в котором находились 27 детей и четверо взрослых, столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель внедорожника.
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