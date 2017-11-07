Паутина-10
ТВ-Эфир
Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    После ДТП с автобусом на Кубани госпитализирован один ребенок. ДТП, Краснодарский край, автобусы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле ДТП с автобусом на Кубани госпитализирован один ребенок

    После ДТП с автобусом на Кубани госпитализирован один ребенок

    комментировать

    После ДТП с автобусом на Кубани госпитализирован один ребенок

    После ДТП с автобусом на Кубани госпитализирован один ребенок

      Госпитализирован один из 13 детей, доставленных в больницу после ДТП с участием автобуса на Кубани.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Краснодарского края. Остальных школьников из медицинского учреждения забрали родители.

      Пресс-служба Министерства образования Краснодарского края: «Один ребенок остается в краевой детской больнице».
      Уточняется, что попавший в ДТП автобус не был школьным. Дети возвращались на нем с экскурсии. Документы водителя, по предварительным данным, в порядке.

      Напомним, авария произошла сегодня на 107-м километре дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Экскурсионный автобус, в котором находились 27 детей и четверо взрослых, столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель внедорожника.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru