Школьный автобус столкнулся с легковушкой на Кубани: есть жертва и пострадавшие

Школьный автобус попал в ДТП в Краснодарском крае, один человек погиб, еще семь пострадали.
Авария произошла на 107-м километре дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин, передает ТАСС. Школьный экскурсионный автобус столкнулся с легковушкой. В нем находились 27 детей и четверо взрослых.
В экстренных службах сообщили, что в результате аварии один человек погиб и семеро пострадали, среди них пятеро детей.
Причины ДТП в настоящее время устанавливаются. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Всех пострадавших направили в больницу.
В экстренных службах сообщили, что в результате аварии один человек погиб и семеро пострадали, среди них пятеро детей.
Причины ДТП в настоящее время устанавливаются. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Всех пострадавших направили в больницу.
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