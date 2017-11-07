Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Школьный автобус столкнулся с легковушкой на Кубани: есть жертва и пострадавшие

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    • Фото: Автомобильный Краснодар / vk.com
    Школьный автобус столкнулся с легковушкой на Кубани: есть жертва и пострадавшие

    Школьный автобус столкнулся с легковушкой на Кубани: есть жертва и пострадавшие

    Школьный автобус столкнулся с легковушкой на Кубани: есть жертва и пострадавшие
  • Фото: Автомобильный Краснодар / vk.com

    • Школьный автобус попал в ДТП в Краснодарском крае, один человек погиб, еще семь пострадали.

    Авария произошла на 107-м километре дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин, передает ТАСС. Школьный экскурсионный автобус столкнулся с легковушкой. В нем находились 27 детей и четверо взрослых.

    В экстренных службах сообщили, что в результате аварии один человек погиб и семеро пострадали, среди них пятеро детей.

    Причины ДТП в настоящее время устанавливаются. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Всех пострадавших направили в больницу.

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