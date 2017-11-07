Саакашвили назвал дату «народного импичмента» Порошенко

Бывший президент Грузии,
экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко «народным импичментом», который может начаться уже в следующем месяце.
Михаил Саакашвили: «Если они (власти) будут продолжать игнорировать наши требования… то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает».
Саакашвили также призвал протестующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Сам он выразил желание посетить мероприятие вместе с женой и сыном, передает РИА Новости.
Ранее сегодня Саакашвили заявил, что правительство «развело митингующих» и не выполнило их требований. Все это, по его словам, может обернуться «маршем миллионов».
Во вторник возле здания Рады начался митинг сторонников Саакашвили. В нем участвуют около тысячи человек. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
Саакашвили также призвал протестующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Сам он выразил желание посетить мероприятие вместе с женой и сыном, передает РИА Новости.
Ранее сегодня Саакашвили заявил, что правительство «развело митингующих» и не выполнило их требований. Все это, по его словам, может обернуться «маршем миллионов».
Во вторник возле здания Рады начался митинг сторонников Саакашвили. В нем участвуют около тысячи человек. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
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