Саакашвили пообещал провести «марш миллионов» в Киеве

В центре Киева проходит акция протеста сторонников опального лидера «Руха новых сил» («Движение новых сил») Михаила Саакашвили.
Бывший глава Одесской области выступил у стен Верховной рады. Обращаясь к киевской власти, Саакашвили пообещал провести во вторник в украинской столице «марш миллионов».
Михаил Саакашвили: «Если вы хотите марш миллионов, вы получите марш миллионов. Сегодня в 18:30 будет шабаш».
По его словам, правительство «развело митингующих» и не выполнило их требований. Саакашвили заявил, что у него есть план по смене власти на Украине, он огласит его вечером 7 ноября, сообщает РИА Новости.
Михаил Саакашвили: «Сегодня после долгой паузы они внесли только избирательное законодательство. Поэтому то, что мы видим сегодня, — нас банально всех развели. Они нам соврали и даже не собирались идти навстречу народу. Сегодня у них последний день, когда они могут использовать этот шанс. Если ничего не поменяется, то на вечер мы должны озвучить другой план».
Тем временем власти стянули в правительственный квартал Киева две тысячи полицейских. Стражи порядка обратились к участникам акций с призывом соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок. Акция, по предварительным данным, проходит без инцидентов.
Напомним, у здания Верховной рады митинги продолжаются с 17 октября. Активисты требуют принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, создании Антикоррупционного суда, а также изменения избирательного законодательства и принятия закона об импичменте президента.
Михаил Саакашвили: «Если вы хотите марш миллионов, вы получите марш миллионов. Сегодня в 18:30 будет шабаш».
По его словам, правительство «развело митингующих» и не выполнило их требований. Саакашвили заявил, что у него есть план по смене власти на Украине, он огласит его вечером 7 ноября, сообщает РИА Новости.
Михаил Саакашвили: «Сегодня после долгой паузы они внесли только избирательное законодательство. Поэтому то, что мы видим сегодня, — нас банально всех развели. Они нам соврали и даже не собирались идти навстречу народу. Сегодня у них последний день, когда они могут использовать этот шанс. Если ничего не поменяется, то на вечер мы должны озвучить другой план».
Тем временем власти стянули в правительственный квартал Киева две тысячи полицейских. Стражи порядка обратились к участникам акций с призывом соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок. Акция, по предварительным данным, проходит без инцидентов.
Напомним, у здания Верховной рады митинги продолжаются с 17 октября. Активисты требуют принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, создании Антикоррупционного суда, а также изменения избирательного законодательства и принятия закона об импичменте президента.
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