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Брифинг Марии Захаровой

    Порошенко ужесточил условия гастролей артистов из РФ на Украине

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Christian Hartmann
    Порошенко ужесточил условия гастролей артистов из РФ на Украине

    Порошенко ужесточил условия гастролей артистов из РФ на Украине

    Порошенко ужесточил условия гастролей артистов из РФ на Украине
  • Фото: Reuters © 2017, Christian Hartmann

    • Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому российские артисты смогут выступать на территории страны только с разрешения Службы безопасности Украины.

    Отныне организаторы гастролей российских артистов должны за 30 дней до мероприятия запросить разрешение у СБУ. В случае неуведомления ведомства или предоставления неполной информации организаторам грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (6 200 — 14 400 долларов).

    СБУ должна дать ответ о том, может ли артист выступать на Украине, в течение 10 дней. Организатор сможет подписать соответствующий договор с артистом лишь после получения соответствующего разрешения.

    При этом действие черного списка российских артистов, внесенных в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», остается в силе. В нем на данный момент 140 имен, и он продолжает пополняться.

    Ранее закон одобрила Верховная рада. За проголосовали 232 депутата при необходимом минимуме в 226.

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