Гастроли российских артистов на Украине будут согласовывать в СБУ

Верховная рада приняла закон, согласно которому российские артисты должны согласовывать свои гастроли на Украине со службой безопасности страны.
Верховная рада приняла в четверг закон о гастрольных мероприятиях, согласно которому российские музыканты смогут давать концерты на Украине только с предварительного разрешения СБУ.
Закон «Об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий на Украине при участии граждан страны-агрессора» предусматривает, что артист из России за 30 дней до начала гастролей должен уведомить о своих планах СБУ, и в течение 10 дней служба должна выяснить, есть ли законные основания не пустить исполнителя на территорию Украины. Если таких оснований нет, артисту дадут разрешение на гастроли. Если в туре участвует человек, представляющий «угрозу национальной безопасности», такие гастроли СБУ будет запрещать.
За принятие закона проголосовали 232 депутата при необходимом минимуме в 226, уточняет «Интерфакс».
Закон «Об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий на Украине при участии граждан страны-агрессора» предусматривает, что артист из России за 30 дней до начала гастролей должен уведомить о своих планах СБУ, и в течение 10 дней служба должна выяснить, есть ли законные основания не пустить исполнителя на территорию Украины. Если таких оснований нет, артисту дадут разрешение на гастроли. Если в туре участвует человек, представляющий «угрозу национальной безопасности», такие гастроли СБУ будет запрещать.
За принятие закона проголосовали 232 депутата при необходимом минимуме в 226, уточняет «Интерфакс».
Комментарии