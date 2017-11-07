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    Избитая за стриптиз многодетная мать рассказала, почему разделась в ночном клубе. Волгоградская область, ночные клубы, скандалы, эксклюзив, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзбитая за стриптиз многодетная мать рассказала, почему разделась в ночном клубе

    Избитая за стриптиз многодетная мать рассказала, почему разделась в ночном клубе

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    Избитая за стриптиз многодетная мать рассказала, почему разделась в ночном клубе

    Избитая за стриптиз многодетная мать рассказала, почему разделась в ночном клубе

    Избитая за стриптиз многодетная мать рассказала, почему разделась в ночном клубе

      Многодетную мать из небольшого городка Камышин сегодня обсуждает вся страна. Впервые попавшая в ночной клуб 30-летняя Евгения не подозревала, чем закончится вечеринка с подругами.

      Женщина утверждает, что в клубе ей подмешали наркотики и она полностью потеряла контроль над собой. Она не помнит, как раздевалась, как зажигательно танцевала. Пришла в себя она только в тот момент, когда ее начали бить.

      Евгения Густомясова: «Меня опозорили на всю страну».

      Теперь Евгения хочет наказать и владельца ночного клуба, и своего обидчика, и очевидцев, которые сняли видео и выложили его в Интернет.

      Героиней другого секс-скандала, снятого на видео, стала 18-летняя Ксения Смирнова из Нижнего Новгорода. Она занялась сексом с приятелем прямо на танцполе. Утром Ксения Смирнова проснулась знаменитой: телефон разрывался от звонков, а в социальных сетях ее ждали тысячи предложений дружбы.

      Для одного компрометирующее видео — это позор всей жизни, для другого — единственный шанс прославиться. Героем скандального видео в Интернете может стать почти каждый, но далеко не каждый хотел бы такой минуты славы.

      Подробности скандальных историй — в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».

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