Секс на танцполе: знаменитости шокированы поступком нижегородской студентки

Звезды
шоу-бизнеса в шоке от видео, которое взорвало Интернет.
На кадрах студентка из Нижнего Новгорода 18-летняя Ксения Смирнова зажигает на танцполе. Но то, что она вытворяет сложно назвать даже грязными танцами, — девушка в открытую предается любовным утехам со случайным знакомым. Десятки очевидцев снимают происходящее на телефоны, и это нисколько не смущают разгоряченную парочку.
Газеты пишут: таким образом нижегородская студентка решила проложить себе дорогу на большой экран. Горячее видео с ее участием уже посмотрели десятки тысяч пользователей, а вдруг среди них найдутся режиссеры, которым придутся по нраву таланты будущей звезды? Но оценят ли такое кино знаменитости?
Певица Анжелика Агурбаш признает: девушка из Нижнего Новгорода и таким путем может пробить себе дорогу в кино или шоу-бизнес.
Анжелика Агурбаш: «Все внимание прессы приковано именно к таким моментам, никого не привлекает тот факт, что у меня событие, например, 25 лет творческой деятельности. Я не получу за это обложку. Но если я покажу задницу на Красной площади это однозначно будет большое количество обложек в моей жизни».
Но сходятся звезды шоу-бизнеса в одном: если юная студентка и прославится, то ненадолго, зато пятно на репутации останется на всю жизнь.
Девушка из этого видео считает себя звездой, ведь всего за неделю количество подписчиков на ее страницу в Интернете выросло почти до 30 тысяч человек. Она уже предлагает всем желающим размещать рекламу и уверена: звезды должны принять ее в свои ряды. Что ответят знаменитости начинающей актрисе? Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Газеты пишут: таким образом нижегородская студентка решила проложить себе дорогу на большой экран. Горячее видео с ее участием уже посмотрели десятки тысяч пользователей, а вдруг среди них найдутся режиссеры, которым придутся по нраву таланты будущей звезды? Но оценят ли такое кино знаменитости?
Певица Анжелика Агурбаш признает: девушка из Нижнего Новгорода и таким путем может пробить себе дорогу в кино или шоу-бизнес.
Анжелика Агурбаш: «Все внимание прессы приковано именно к таким моментам, никого не привлекает тот факт, что у меня событие, например, 25 лет творческой деятельности. Я не получу за это обложку. Но если я покажу задницу на Красной площади это однозначно будет большое количество обложек в моей жизни».
Но сходятся звезды шоу-бизнеса в одном: если юная студентка и прославится, то ненадолго, зато пятно на репутации останется на всю жизнь.
Девушка из этого видео считает себя звездой, ведь всего за неделю количество подписчиков на ее страницу в Интернете выросло почти до 30 тысяч человек. Она уже предлагает всем желающим размещать рекламу и уверена: звезды должны принять ее в свои ряды. Что ответят знаменитости начинающей актрисе? Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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