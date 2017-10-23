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    Молодая пара занялась сексом на танцполе в ночном клубе Нижнего Новгорода: видео. Нижний Новгород, ночные клубы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМолодая пара занялась сексом на танцполе в ночном клубе Нижнего Новгорода: видео

    Молодая пара занялась сексом на танцполе в ночном клубе Нижнего Новгорода: видео

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    Молодая пара занялась сексом на танцполе в ночном клубе Нижнего Новгорода: видео

    Молодая пара занялась сексом на танцполе в ночном клубе Нижнего Новгорода: видео

    Молодая пара занялась сексом на танцполе в ночном клубе Нижнего Новгорода: видео

      В ночном клубе Нижнего Новгорода молодой человек и девушка занялись сексом прямо на танцполе на глазах у изумленных посетителей.

      Видео пикантного инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, что все происходит прямо на танцполе во время вечеринки на глазах у десятков очевидцев. Некоторые из них смущенно улыбаются, другие со смехом снимают происходящее на камеры мобильных телефонов.

      Через некоторое время пара стала активно целоваться, а затем как ни в чем ни бывало продолжила танцевать.

      Поведение молодых людей активно обсуждают пользователи социальных сетей. Однако после обрушившегося на них внимания и молодой человек, и девушка удалили свои аккаунты в соцсетях.

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